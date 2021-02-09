Фондовый рынок США продолжает рост

Dow вырос на 237,52 пункта до 31 385,76, Nasdaq подскочил на 131,35 пункта до 13 987,64, а S&P 500 поднялся на 28,76 пункта до 3915,59.

Замедление распространения коронавируса во многих странах мира и усилия по вакцинации помогли создать постоянный покупательский интерес.

Трейдеры сохраняют оптимизм в отношении перспектив мировой экономики и вероятности дополнительных фискальных стимулов США.

Демократы предприняли первые шаги в рассмотрении пакета помощи в размере 1,9 триллиона долларов без поддержки республиканцев, но по-прежнему выступают за двухпартийный подход.

Акции энергетических компаний показали одни из лучших результатов на утренних торгах, поднявшись вместе с ценами на сырую нефть.

Индекс NYSE Arca Oil Index, отвечающий за энергетический сектор, поднялся на 4,4%, а индикатор Philadelphia Oil Service — на 3,1%.

Ценные бумаги авиакомпаний выросли: индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 3,7% до рекордного уровня закрытия почти за год.

Акции полупроводников, жилищного и сетевого оборудования выросли, поднявшись вместе с большинством других основных секторов.

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