Форекс: В Австралии растет индекс делового доверия

Индекс условий ведения бизнеса в январе снизился на 9 пунктов до 7 пунктов. Однако результат был выше среднего и вернулся к уровням ноября прошлого года.

Между тем, индекс делового доверия в январе вырос на 5 пунктов и достиг отметки в 10 пунктов.

Среди основных отраслей наиболее благоприятные условия оставались в розничной торговле, а наиболее низкие в сфере строительства и услуг индивидуального пользования.

Загрузка производственных мощностей Австралии в январе выросла, тогда как форвардные заказы по сравнению с декабрем прошлого года снизились. Что касается инвестиций, то капитальные вложения выросли на 1 индексный пункт.

"Бизнес начал год на более оптимистичной ноте, даже несмотря на то, что условия стали хуже, чем в декабре прошлого года", — заявил Алан Остер, главный экономист группы NAB.

Читайте также: Форекс: В Малайзии растет производство и уровень безработицы