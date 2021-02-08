МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Финансовый рынок: США возвращаются к Совет ООН по правам человека
logo

Финансовый рынок: США возвращаются к Совет ООН по правам человека

Его заявление было размещено на сайте Госдепа США
​США возвращаются в Совет ООН по правам человека. Такое заявление сделал госсекретарь США Э. Блинкен.

Его заявление было размещено на сайте Госдепа США. По его словам, администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека, а также необходимость реформировать этот орган. 

В июне 2018 года выход США не способствовал значительным изменениям, отметил Блинкен. По его словам, в ООН образовался вакуум лидерства, который страны с авторитарными программами использовали в собственных интересах. Планируется, что США будут привлекаться к работе Совета в статусе наблюдателя. Это позволит им вести переговоры с Советом, а также сотрудничать с другими странами для принятия резолюций. 

США покинули Совет ООН в 2018 году в период правления Д. Трампа. Тогда США обвинили ООН в том, что Совет является антиизраильским , требует реформирования и обсуждения  своей дальнейшей деятельности. Бойкот деятельности Совета со стороны США длился на протяжении трех лет еще при президентстве Дж. Буша-младшего. 

Читайте также: Финансовый рынок: Росстат оценил уровень падения российской экономики

понедельник 08.02.2021 | 21:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok