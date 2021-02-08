Финансовый рынок: США возвращаются к Совет ООН по правам человека

Его заявление было размещено на сайте Госдепа США. По его словам, администрация Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека, а также необходимость реформировать этот орган.

В июне 2018 года выход США не способствовал значительным изменениям, отметил Блинкен. По его словам, в ООН образовался вакуум лидерства, который страны с авторитарными программами использовали в собственных интересах. Планируется, что США будут привлекаться к работе Совета в статусе наблюдателя. Это позволит им вести переговоры с Советом, а также сотрудничать с другими странами для принятия резолюций.

США покинули Совет ООН в 2018 году в период правления Д. Трампа. Тогда США обвинили ООН в том, что Совет является антиизраильским , требует реформирования и обсуждения своей дальнейшей деятельности. Бойкот деятельности Совета со стороны США длился на протяжении трех лет еще при президентстве Дж. Буша-младшего.

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