Финансовый рынок: Выручка от продажи российской нефти за рубеж упала на 40%

Многие российские компании получили от продажи нефти 72,3 млрд долларов. Это составляет примерно 59,2% от выручки за предыдущий год. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то за границу было поставлено на 11,4% меньше сырья, чем годом ранее.

Сократились и доходы от экспорта каменного угля. Объемы поставок электроэнергии из страны снизились в 1,65 раза. Доходы компаний от реализации бензина упали на 23,7%. В то же время, объем экспорта вырос на 12,4%. Ранее появилась информация о том, что в Хабаровске наблюдался дефицит топлива и люди даже начали продавать места в очереди на АЗС.

Помимо этого, в интернете появилась информация о продаже топлива по цене, которая почти вдвое выше рыночной. Ранее в регионе было приостановлено производство бензина из-за технических проблем.

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