Финансовый рынок: Европа не намерена открывать границы для не вакцинированных граждан

Об этом заявил украинский президент В. Зеленский. В то же время, точно не известно все ли страны будут вводить COVID-паспорта.Ранее не однократно сообщалось о том, что в Украине могут быть введены паспорта вакцинации. Такие меры смогут быть реализованы в том случае, если от Всемирной организации здравоохранения будут поступать соответствующие рекомендации.

В то же время стало известно, что Великобритания не намерена вводить паспорта вакцинации. Однако большинство европейских стран всерьез рассматривают такую возможность для граждан, которые намерены совершать поездку за границу.

В. Зеленский также отметил, что Украина будет смотреть на дальнейшее развитие ситуации, связанной с пандемией. Он уверен, что Европа вряд ли предоставит возможность въезда тем гражданам, которые не сделают вакцинацию. Таким образом, вакцинироваться придется в любом случае, рано или поздно, уверен президент.

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