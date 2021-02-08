МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Финансовый рынок: Европа не намерена открывать границы для не вакцинированных граждан
logo

Финансовый рынок: Европа не намерена открывать границы для не вакцинированных граждан

Великобритания не намерена вводить паспорта вакцинации
​Европа не планирует открывать свои границы для тех, кто не пройдет процедуру вакцинации от коронавируса. 

Об этом заявил украинский президент В. Зеленский. В то же время, точно не известно все ли страны будут вводить COVID-паспорта.Ранее не однократно сообщалось о том, что в Украине могут быть введены паспорта вакцинации. Такие меры смогут быть реализованы в том случае, если от Всемирной организации здравоохранения будут поступать соответствующие рекомендации. 

В то же время стало известно, что Великобритания не намерена вводить паспорта вакцинации. Однако большинство европейских стран всерьез рассматривают такую возможность для граждан, которые намерены совершать поездку за границу.

В. Зеленский также отметил, что Украина будет смотреть на дальнейшее развитие ситуации, связанной с пандемией. Он уверен, что Европа вряд ли предоставит возможность въезда тем гражданам, которые не сделают вакцинацию. Таким образом, вакцинироваться придется в любом случае, рано или поздно, уверен президент.

Читайте также: Фондовый рынок - Трамп отказывается признавать победу Байдена

понедельник 08.02.2021 | 19:14
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok