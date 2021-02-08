Форекс: Профицит торгового баланса Тайваня вырос

Профицит торгового баланса в январе вырос до $6,193 млрд. Аналитики прогнозировали, что профицит составит $5,25 млрд.

В январе экспорт увеличился на 26,8% в годовом выражении после роста на 12,0% в декабре и ноябре. Аналитики прогнозировали увеличение на 15,0%.

Импорт увеличился на 29,9% в годовом исчислении после роста на 0,9% в декабре. Экономисты ожидали рост на 14,7%.

Экспорт комплектующих электронной продукции, информации, связи и аудио-видео продукции, недрагоценных металлов и изделий из недрагоценных металлов, пластмасс, резины и изделий из них, а также оборудования, в январе вырос.

Импорт деталей электронного оборудования, химикатов, информации, средств связи и аудио-видео товаров увеличился в январе, тогда как импорт минеральных продуктов снизился.

Экспорт в материковый Китай и Гонконг, США, АСЕАН, Европу и Японию в январе вырос.

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