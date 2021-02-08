Фондовый рынок: Европейские индексы завершил торги ростом

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% до 410,98. Немецкий DAX прибавил 0,2%, французский индекс CAC 40 — 0,6%, а британский FTSE 100 — 0,5%.

Акции швейцарской компании по производству химии Sika AG поднялись на 1,3%. Компания согласилась приобрести ООО "Крепс", производителя строительных смесей в России.

Акции голландского производителя красок и покрытий Akzo Nobel NV прибавили 1,4% после того, как в компании заявили, что не планируют приобретение Tikkurila.

Бумаги BP Plc подорожали на 1,3% после того, как цены на нефть превысили 60 долл/барр на фоне сокращения мировых поставок нефти и возродившихся надежд на принятие пакета мер стимулирования экономики США.

Акции Rolls-Royce Holdings подешевели на 1,6% после сообщений о том, что этим летом компания планирует закрыть заводы по производству реактивных двигателей из-за недостаточной работы.

Финансовые активы Metro AG выросли на 2%. Немецкий оптовый торговец намерен назначить Штеффена Гребеля новым исполнительным директором компании с мая 2021 года.

Акции 1 & 1 Drillisch AG поднялись на 6%. Телекоммуникационная компания сообщила, что ее дочерняя Drillisch Online GmbH получила судебное решение в рамках арбитражного разбирательства в отношении Price Review 1 в соответствии с существующим соглашением MBA MVNO с Telefónica.

Ценные бумаги Dialog Semiconductor выросли на 16%. Разработчик микросхемы подтвердил, что с Renesas Electronics Corp. ведутся предварительные переговоры о возможном приобретении Dialog.

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