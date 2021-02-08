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Экономика
Рынок нефти и газа
Курс нефти: Brent подорожала до $59,99 за баррель
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Курс нефти: Brent подорожала до $59,99 за баррель

Поскольку мировые поставки сокращаются, а перспективы спроса улучшаются с выпуском вакцин, аналитики ожидают дальнейшего роста цен на нефть
В понедельник стоимость нефть подорожала из-за снижения мировых поставок нефти и возобновления надежд на принятие пакета мер по стимулированию экономики Соединенных Штатов.

Нефть Brent с контрактами в апреле подорожала на 0,7% до 59,99 долл/барр., а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись более чем на 1% до 57,43 долл/барр, что является рекордным показателем с января 2020 года.

Поскольку мировые поставки сокращаются, а перспективы спроса улучшаются с выпуском вакцин, аналитики ожидают дальнейшего роста цен на нефть.

Положительно на настроения инвесторов влияют данные, свидетельствующие о снижении количества новых случаев инфицирования Covid-19 и признаки прогресса в переговорах по стимулированию экономики США. Опубликованный в пятницу слабый отчет по занятости в Штатах также вселил надежды в фондовых игроков на принятие мер по стимулированию экономики.

"У США действительно есть бюджетное пространство для принятия дополнительных мер помощи и поддержки", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Президент Джо Байден сообщил, что он может продвинуть пакет помощи в Конгрессе в ближайшие недели без поддержки республиканцев.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что план помощи может обеспечить рост, достаточный для восстановления полной занятости к следующему году.

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понедельник 08.02.2021 | 13:07
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