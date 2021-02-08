Форекс: AMarkets представляет топ 5 январских стратегий RAMM

Лучшей в январе оказалась стратегия под названием gold_trade. Торгуя преимущественно золотом, управляющий за 1 месяц показал доходность в размере 271,3%. Таким образом, инвестировав в стратегию $10 000 в начале января, вы смогли бы получить через месяц $27 130 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

На втором месте оказалась стратегия Megatron GOLD. За аналогичный период она показала доходность 206,45%. В торговле трейдер также использовал золото и валютные пары: GBP/USD, EUR/USD. Получается, что если бы вы инвестировали в данную стратегию $3 000 в начале месяца, ваш доход составил бы $6 193 без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

На третьем месте расположилась стратегия Forex Surgeon с доходностью 92,74% за январь. На протяжении месяца торговля по данной стратегии велась по парам EUR/CAD, EUR/NZD, GBP/CAD и золоту XAU/USD. Таким образом, инвестировав в стратегию $5 000 в начале месяца, к его концу вы смогли бы получить $4 637 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Консервативная.

Четвертое место в списке заняла стратегия под названием Interna 12 с доходностью 61,12%. Трейдер на протяжении всего месяца торговал преимущественно золотом, а также мажорами (AUD/USD, USD/CHF).Статус стратегии: Агрессивная.

Замыкает текущий рейтинг стратегия 3000. За январь трейдер заработал 53,7%, открыв около 50 сделок. Позиции по данной стратегии открывались только по паре EUR/USD.Статус стратегии: Консервативная.

Преимущества сервиса.

Простота. Вам не нужно обладать знаниями в трейдинге. Все, что необходимо, — выбрать опытных трейдеров и скопировать их сделки. Простая и понятная платформа поможет вам в этом

Приумножьте успех. Вам доступен множитель, способный увеличить до 10 раз вашу прибыль или сократить до 10 раз ваши убытки Найдете подходящее. Вы можете выбрать стратегию, основываясь на таких параметрах как, доходность, % комиссии, количество инвесторов, возраст стратегии и др. Защита ваших средств. Вы можете указать сумму, которая останется на вашем счете при любом исходе торговли.

Деньги остаются у вас. Вам не нужно передавать деньги в управление и переживать за их сохранность, ведь они будут находиться на вашем счете. При этом в отличие от ПАММ вы всегда можете приостановить копирование стратегии.

Гибкая платформа. Вам не нужно что-то скачивать или устанавливать на компьютер. Копирование происходит в онлайн-платформе RAMM или приложении на Android и iOS. Справедливая оплата. Вы платите трейдеру только за прибыль на вашем счете, полученную по его стратегии.

Источник: AMarkets

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