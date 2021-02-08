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Форекс: В декабре промпроизводство Испании сократилось на 0,6%
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Форекс: В декабре промпроизводство Испании сократилось на 0,6%

За весь 2020 год промышленное производство сократилось на 9,4% по сравнению с предыдущим годом
​В понедельник статистическое управление INE выпустило отчет в котором говорится, что в декабре темпы снижения промышленного производства Испании сократились.

Согласно отчету, в декабре промышленное производство страны снизилось на 0,6% в годовом исчислении после падения на 3,7% в ноябре. Производство сокращалось последние двенадцать месяцев.

На нескорректированной основе объем промышленного производства Испании вырос на 2,9% в городовом выражении, преодолев падение на 2,1% в предыдущем месяце.

Среди секторов производство потребительских товаров снизилось на 3,6%, а капитальных товаров сократилось на 3,3%. Между тем, производство промежуточных товаров и энергии увеличилось на 2,4% и 3,4% соответственно.

В месячном исчислении промышленное производство Испании в декабре прошлого года выросло на 1,1%, компенсировав падение на 0,9% в предыдущем месяце.

За весь 2020 год промышленное производство сократилось на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

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понедельник 08.02.2021 | 11:32
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