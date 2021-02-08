Фондовые рынки Азии преимущественно выросли

Новости по пакету стимулирования экономики США стали в центре внимания инвесторов после того, как американские законодатели одобрили предварительный бюджет, который позволит им в ближайшие недели без поддержки республиканцев реализовать программу помощи президента Байдена по борьбе с коронавирусом в объеме $1,9 трлн.

Рынок акций Китая выросли в надежде на более быстрое восстановление экономики. Бумаги технологических компаний в целом выросли, несмотря на введение в выходные новых антимонопольных правил.

Контрольный индекс Shanghai Composite подскочил на 36,11 пункта до 3 532,45, а индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 0,11% до 29 319,47.

Японский рынок ценных бумаг достиг нового 30-летнего максимума, при этом настроения подкреплены снижением количества случаев заболевания Covid-19, более высокими, чем ожидалось, доходами и растущим оптимизмом в отношении мировой экономики.

Агентство Fitch сообщило сегодня о сохранении суверенного рейтинга Японии на уровне "A" с "негативным" прогнозом.

"Мы ожидаем, что крупная фискальная поддержка будет прекращена постепенно, но риски снижения темпов роста усугубляют проблему перевода коэффициента долга на нисходящую траекторию в среднесрочной перспективе", — сообщили в рейтинговом агентстве.

Индекс Nikkei прибавил 609,31 пункта и достиг отметки в 29 388,50, что стало самым высоким уровнем с августа 1990 года. Более широкий индекс Topix закрылся ростом на 1,75%, достигнув 1 923,95 пункта, самого высокого уровня с июня 1991 года.

Котировки акций Kobe Steel выросли на 17,5% после повышения годового прогноза. Аналогичным образом акции Nippon Steel подскочили на 10% после пересмотра прогнозов на финансовый год в сторону повышения. Акции Rival JFE Holdings подорожали на 7,4%.

Рынок бумаг Новой Зеландии был закрыт в связи с государственным праздником. Австралийские рынки выросли после того, как власти страны не сообщали о новых случаях заражения коронавирусом в течение трех дней.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 вырос на 40,20 пункта до 6 880,70. Более широкий индекс All Ordinaries поднялся на 47,90 пункта до 7 160,80.

Рост цен на железную руду помог акциям горняков вырасти: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 2-3%. Акции технологических компаний подорожали: Afterpay и Xero выросли более чем на 1% каждая.

Ценные бумаги Vocus Group прибавили 12,8% после того, как поставщик сетевых решений подтвердил, что он получил многомиллиардную сделку по поглощению.

Южнокорейский рынок акций резко упал под давлением автопроизводителей. Индекс Kospi обвалился на 29,39 пункта до 3091,24 пункта.

Финансовые активы Hyundai Motor подешевели на 6,2%, а бумаги ее дочерней компании Kia Motors обвалилась на 15% после того, как обе компании заявили, что не ведут переговоров с Apple Inc. по проекту электромобилей. Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis снизились на 8,7%.

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