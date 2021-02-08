Курс иены снизился относительно мировых валют.

В пятницу Палата представителей утвердила предложение по бюджету, заложив фундамент для принятия президентского пакета помощи от Covid-19 на сумму 1,9 триллиона долларов.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что будет добиваться скорейшего утверждения плана.

Инвесторы приветствовали положительные отчеты о прибылях и убытках, снижение числа новых случаев коронавируса и прогресс в развертывании вакцин.

Данные Министерства финансов показали, что в Японии профицит счета текущих операций в декабре составил 1165,6 млрд иен, что на 113,9% больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания профицита в 1 040 млрд иен после профицита в 1878,4 млрд иен в предыдущем месяце.

Экспорт вырос на 0,3% до 6 561,5 млрд иен после снижения на 3,4% в ноябре. Импорт упал на 13,5% в годовом выражении до 5 596,4 млрд иен после падения на 13,6% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса Японии составило 965,1 млрд иен по сравнению с 616,1 млрд иен месяцем ранее.

Данные Банка Японии показали, что общий объем банковского кредитования в Японии вырос на 6,1% в январе, достигнув 578,083 трлн иен. Это ниже показателя 6,2% в декабре.

Иена снизилась до недельного минимума 127,07 против евро и 117,30 относительно франка. Валюта, вероятно, найдет поддержку в районе 129,00 относительно евро и 119,5 против франка.

Иена обвалилась до 82,68 против канадского доллара и 144,93 относительно фунта. Японская валюта найдет поддержку в районе 84,00 против канадского доллара и 147,00 относительно фунта.

По отношению к австралийскому доллару иена подешевела до более чем 2-летнего минимума 81,01, а относительно новозеландского — 76,03. Следующая вероятная поддержка для иены ожидается в районе 84,00 против австралийского доллара и 78,00 против киви.

Иена опустилась до 105,55 относительно доллара США. Если иена продолжит снижение, следующим уровнем поддержки станет 108,00.

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