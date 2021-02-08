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Форекс: Kalita-Finance проводит новую акцию
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Форекс: Kalita-Finance проводит новую акцию

Сроки проведения акции 04-28.04.2021
​С 4 февраля 2021 года при возобновлении торговли на реальном счете клиенты компании Kalita-Finance будут получать торговые планы от аналитического отдела компании. По многолетней статистике 8 из 10 планов срабатывают "в плюс". 

Для участия в акции необходимо выполнение следующих условий:

  • 1. На торговом счете, открытом в нашей компании, суммарный баланс нулевой.
  • 2. Пополнение торгового счета в период действия акции на сумму от 1000 рублей.
  • 3. Сообщение на электронную почту о пополнении торгового счета и желании участвовать в данной акции.

Срок участия счета в акции две недели, сроки проведения акции 04-28.04.2021.

Информация, получаемая клиентом в рамках данного предложения, носит исключительно информативный характер и не является руководством к совершению сделок. Клиент понимает и не считает компанию «Калита-Финанс» ответственной за возможные убытки, возникшие вследствие использования полученной информации. Компания имеет право отказать в участии в акции без объяснения причин и в любой момент изменить условия и сроки проведения акции.

Источник: Kalita-Finance

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понедельник 08.02.2021 | 09:59
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