Форекс: Kalita-Finance проводит новую акцию

Для участия в акции необходимо выполнение следующих условий:

1. На торговом счете, открытом в нашей компании, суммарный баланс нулевой.

2. Пополнение торгового счета в период действия акции на сумму от 1000 рублей.

3. Сообщение на электронную почту о пополнении торгового счета и желании участвовать в данной акции.

Срок участия счета в акции две недели, сроки проведения акции 04-28.04.2021.

Информация, получаемая клиентом в рамках данного предложения, носит исключительно информативный характер и не является руководством к совершению сделок. Клиент понимает и не считает компанию «Калита-Финанс» ответственной за возможные убытки, возникшие вследствие использования полученной информации. Компания имеет право отказать в участии в акции без объяснения причин и в любой момент изменить условия и сроки проведения акции.

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