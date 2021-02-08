Форекс: В Малайзии растет производство и уровень безработицы

Декабрьский рост промышленного производства составил 1,7% в годовом выражении после снижения на 2,2% в ноябре. Экономисты ожидали снижения на 0,5%.

Рост производства был в основном обусловлен увеличением производительности в обрабатывающей промышленности.

Декабрьское производство в обрабатывающей промышленности выросло на 4,1% в годовом выражении после роста на 2,0% в предыдущем месяце.

В других секторах промпроизводство снизилось на 5,4%, а выработка электроэнергии упала на 0,2%.

В месячном выражении декабрьское промышленное производство выросло на 4,7%.

В четвертом квартале промышленное производство упало на 0,3% в годовом выражении.

В 2020 году промышленное производство снизилось на 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

Отдельные данные статистического управления показали, что уровень безработицы в четвертом квартале вырос до 4,8% с 4,7% в предыдущем квартале.

Число безработных увеличилось до 760 700 человек в IV квартале с 745 200 человек в III квартале.

Число занятых выросло до 15,162 миллиона с 15,096 миллиона в III квартале.

Уровень участия в рабочей силе поднялся до 68,5% в IV квартале с 68,4% в III квартале.

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