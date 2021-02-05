Финансовый рынок: Ветряная энергетика США развивается самыми быстрыми темпами за всю историю

Данный показатель достиг рекордного уровня. В целом, общая мощность новых ветряных установок составила 17 гигаватт, что достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией более пяти миллионов домов. Всего в США ветряные электростанции производят около 122 гигаватт мощностей. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией 38 млн домов.

Ранее говорилось о том, что на самом большом наземном ветроэнергетическом парке Европы планируют установить гигантские ветряки, высота которых будет около 300 метров. Их размер можно сопоставить с высотой Эйфелевой башни.

Примерно к 2030 году планируется запустить 1101 установку на территории Европы. В прошлом году энергия, полученная посредством ветряков, составила 10,4% от общего объема потребления всего электричества во всех европейских странах.

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