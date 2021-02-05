Форекс: В январе уровень занятости в США вырос

Согласно данным министерства, в первый месяц 2021 года занятость вне сельского хозяйства увеличилась на 49 тыс. рабочих мест относительно прошлого месяца, где она снизилась на 227 тыс.

Аналитики прогнозировали, что рост занятости составит 50 тыс. рабочих мест относительно потери 140 000 тыс. мест, о которых первоначально говорилось в прошлом месяце.

Увеличение занятости в первый месяц года отразил высокий рост количества рабочих мест в секторе профессиональных и деловых услуг, а также в государственном и частном образовании.

При этом рост был в большей степени компенсирован утратой рабочих мест в секторе отдыха и развлечения, розничной торговли, здравоохранения, транспорта и складского хозяйства.

Министерство труда отметило, что сезонно скорректированное увеличение рабочих мест в сфере образования, вероятно, произошло из-за того, что сокращение занятости в связи с пандемией в прошлом году исказило обычные сезонные модели роста занятости и увольнений.

Между тем, отчет показал, что уровень безработицы опустился до 6,3% в январе с 6,7% в декабре.

Неожиданное падение уровня безработицы произошло, когда занятость в домашних хозяйствах увеличилась на 381тыс. человек относительно снижения на 206 тыс. человек численности рабочей силы.

Несмотря на снижение, Эндрю Хантер, ведущий эксперт Capital Economics в США, сказал, что относительно высокий уровень безработицы "говорит, что есть еще путь к восстановлению рынка труда".

"Но, поскольку вакцинация позволяет возобновить экономику, а спрос получает дополнительный подъем благодаря продолжающейся финансовой поддержке, мы ожидаем, что уровень безработицы достигнет 4,5% к концу этого года", — заявил Хантер.

В отчете говорится, что в январе средняя почасовая заработная плата сотрудников выросла на 0,06 доллара до 29,96 доллара. Годовой рост заработной платы не изменился с пересмотренного в сторону повышения 5,4%.

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