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Брокер Finmax рассказал о бонусных вознаграждениях
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Брокер Finmax рассказал о бонусных вознаграждениях

Активировать бонусы можно исключительно после верификации
​Брокер Finmax старается мотивировать трейдеров и готов предоставлять бонусы своим клиентам с учетом установленных требований.

Брокер отмечает, что активировать бонусы можно исключительно после верификации, так как Finmax четко следует требованиям KYC и AML. Для получения бонусов нужно:

  • Открыть реальный торговый счет;
  • Верифицировать учетную запись;
  • Иметь на балансе минимум 100 долларов или эквивалент в рублях, евро;
  • Принять бонусные условия и положения.
Сейчас в списке акционных предложений брокера указаны:

  • "Удвой свой депозит". При старте компания готова начислить столько бонусных средств, сколько трейдер внес на счет при первом пополнении;
  • "Успешный старт без риска". Если вы сделаете верный прогноз, заработаете профит, в противном случае компания обещает компенсировать потери;
  • "Возможность торговать без риска". Для того чтобы трейдер мог потренироваться без рисков и ознакомиться с функциональностью платформы, компания дает 1000 виртуальных долларов для торговли на демо-аккаунте.

Источник: Finmax

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пятница 05.02.2021 | 16:08
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