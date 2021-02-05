Брокер Finmax рассказал о бонусных вознаграждениях

Брокер отмечает, что активировать бонусы можно исключительно после верификации, так как Finmax четко следует требованиям KYC и AML. Для получения бонусов нужно:

Открыть реальный торговый счет;

Верифицировать учетную запись;

Иметь на балансе минимум 100 долларов или эквивалент в рублях, евро;

Принять бонусные условия и положения.

"Удвой свой депозит". При старте компания готова начислить столько бонусных средств, сколько трейдер внес на счет при первом пополнении;

"Успешный старт без риска". Если вы сделаете верный прогноз, заработаете профит, в противном случае компания обещает компенсировать потери;

"Возможность торговать без риска". Для того чтобы трейдер мог потренироваться без рисков и ознакомиться с функциональностью платформы, компания дает 1000 виртуальных долларов для торговли на демо-аккаунте.

Сейчас в списке акционных предложений брокера указаны:

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