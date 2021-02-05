Форекс: Курс фунта растет относительно основных валют

Сегодня инвесторы ожидают отчета Министерства труда США о ситуации с занятостью в январе.

Экономисты прогнозируют, что занятость вырастет на 50 000 рабочих мест в январе после сокращения на 140 000 рабочих мест в декабре. Ожидается, что уровень безработицы сохранится на уровне 6,7%.

Данные Halifax и IHS Markit показали, что в январе стоимость жилой недвижимости в Великобритании упала впервые за полгода.

Стоимость жилья в январе снизилась на 0,3% относительно декабря. Это было первое снижение с мая и самое большое падение с апреля прошлого года. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,3%.

Национальная валюта Великобритании выросла до 3-дневного максимума 1,3713 относительно доллара США. Фунт может найти сопротивление около уровня 1,42.

Фунт стерлингов укрепился относительно иены до 144,51. В случае дальнейшего роста, его сопротивлением будет 148,00.

Фунт вырос до 1,2373 в паре с франком и до 0,8738 в паре с евро. Уровни 1,27 и 0,85, вероятно, станут следующим сопротивлением фунта против франка и евро соответственно.

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