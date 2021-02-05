Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Европы выросли

По данным агентства Destatis, в декабре производственные заказы в Германии упали на 1,9% в месячном выражении, прервав рост на 2,7% в ноябре.

По словам ипотечного кредитора Halifax, В январе стоимость жилья в Великобритании снизилась на 0,3% по сравнению с месяцем ранее, поскольку рынок потерял импульс после всплеска в прошлом году, вызванного стимулами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,3% до уровня 410,94 после роста на 0,6% в четверг.

Немецкий DAX вырос на 0,1%, французский CAC 40 прибавил 0,9% благодаря хорошей прибыли, а британский FTSE 100 поднялся на 0,2%.

Акции фармацевтической компании Sanofi выросли более чем на 2% после сообщения о сильных результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги BNP Paribas прибавили 2,9% после того, как кредитор сообщил о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в четвертом квартале.

Акции Carlsberg подскочили на 2,5%. Пивовар из Копенгагена предложил более крупную выплату акционерам после публикации чистой прибыли за год, которая превзошла прогнозы.

Финансовые активы Aurubis AG упали на 2,5%. Поставщик цветных металлов подтвердил прогноз EBT на 21 финансовый год после сообщения о росте консолидированной чистой прибыли в первом квартале.

Акции Beazley выросли на 13%. После ежегодных убытков британская страховая компания заявила, что уверена в возвращении к прибыли в 2021 году.

Ценные бумаги Signature Aviation потеряли 2,4% на фоне того, что бывший владелец лондонского аэропорта Гатвик объединил усилия с Blackstone и Cascade Билла Гейтса в тендере на приобретение авиационной компании.

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