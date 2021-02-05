Курс золота: Стоимость драгоценного металла перешла к росту

Спотовая стоимость золота поднялась на 0,7% до 1 806,93 доллара за унцию после падения более чем на 2% до самого низкого уровня с 1 декабря в четверг. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,9% до 1808,10 доллара. Наблюдается некоторый технический отскок, поскольку инвесторы считают, что падение в четверг было преувеличенным.

Доллар продемонстрировал лучший за неделю рост за три месяца на фоне признаков устойчивости на рынке труда США. По мере ускорения темпов иммунизации населения растет уверенность в том, что восстановление экономики США будет опережать аналогичные показатели других стран в мире.

Сегодня Министерство труда США опубликует свой отчет о ситуации с занятостью за январь, за которым внимательно следят фондовые игроки.

Эксперты ожидают, что занятость в январе увеличится на 50 000 рабочих мест после сокращения на 140 000 рабочих мест в декабре.

Фондовые рынки подняли ставки на стимулы экономике США и противоковидные иммунизационные препараты, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики.

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