Фондовый рынок: Курс нефти продолжает расти

Нефть Brent подорожала до 59,62 долл/барр., а фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,3% до 56,98 долл/барр., достигнув максимума с 22 января прошлого года.

Отчет Министерства труда показал продолжающееся снижение количества впервые обращающихся за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 30 января.

Промышленный сектор США демонстрирует уверенную динамику: заказы растут восьмой месяц подряд.

Заказы на промтовары выросли на 1,1% в декабре после роста на 1,3% в предыдущем месяце, сообщило Министерство торговли.

Сегодня Минтруда Соединенных штатов опубликует отчет о ситуации с занятостью за январь.

Аналитики прогнозируют, что занятость вырастет на 50 тыс. рабочих мест в первый месяц 2021 года после снижения на 140 тыс. рабочих мест в декабре.

Рынки увеличили ставки на стимулы и вакцины против коронавируса, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики.

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