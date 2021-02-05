Форекс: На Филиппинах зафиксирован рекордный рост потребительских цен

Январский индекс потребительских цен вырос на 4,2% в годовом выражении после роста на 3,5% в декабре. Экономисты ожидали, что инфляция останется без изменений на уровне 3,5%.

Это самый высокий показатель с января 2019 года, когда цены выросли на 4,4%.

Инфляция произошла в основном из-за увеличения стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков на 6,2%.

Цены на перевозки поднялись на 8,6%. На рестораны, а также прочие товары и услуги стоимость выросла на 3,0%.

Между тем, цены на алкогольные напитки и табак снизились на 11,7%, а цены на мебель, бытовое оборудование и текущее обслуживание упали на 2,9%.

Базовая инфляция, не включающая цены на отдельные продукты питания и энергоносители, выросла до 3,4% с 3,3% в предыдущем месяце.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,9%в январе после роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Отдельные данные статистического управления показали, что в декабре значение индекса производства снизилось на 5,1% в годовом исчислении после падения на 11,5% в ноябре.

Объем производства в декабре снизился на 2,8% в годовом выражении после снижения на 8,6% в предыдущем месяце.

Данные показали, что цены производителей в декабре упали на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,2% в ноябре.

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