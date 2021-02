Финансовый рынок: Фондовые индексы стран Азии преимущественно выросли

Прогресс в вакцинации и оптимизм в отношении финансового стимулирования США подкрепили настроения инвесторов.

Китайский рынок акций закрылся разнонаправленно, поскольку озабоченность по поводу ликвидности продолжала оставаться в центре внимания рынка. Индикатор Shanghai Composite упал на 5,53 пункта до 3 496,33, в то время как индикатор Гонконга Hang Seng поднялся на 175,18 пункта до 29 288,68.

Японский рынок акций закрыл торги существенным ростом на фоне оптимистичных доходов отечественных компаний и надежд на стимулирование экономики США. Индуктор Nikkei подскочил на 437,24 пункта до 28 779,19, а Topix завершил торги на ростом на 1,38% до 1890,95.

Бумаги автопроизводителя Mazda Motor подорожали на 18,5% после снижения прогноза убытков. Акции Mitsubishi Motor выросли на 8,1%, а Nissan Motor — на 7,5%.

Акции NTT Data Corp поднялись на 9,5% после повышения уровня брокерских услуг. Акции Центрально-Японской железной дороги и Западно-Японской железной дороги выросли на 5-6% на фоне надежд на восстановление экономики.

Финансовые активы Nidec, производителя электродвигателей, выросли на 1,4% после того, как она согласилась приобрести Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co. Ltd., производителя оборудования для автомобильных зубчатых колес, у Mitsubishi Heavy Industries Ltd. примерно за 30 млрд иен. Акции последнего упали на 3,7%.

Австралийский рынок ценных бумаг вырос, завершив свою лучшую неделю с начала ноября. Индекс S & P / ASX 200 поднялся на 75 пунктов до 6 840,50, что стало самым сильным закрытием с конца февраля прошлого года.

Акции News Corp взлетели на 13,2%, поскольку медиагигант показал лучший квартальный результат как минимум за семь лет. Акции Oil Search, Santos и Woodside Petroleum подорожали на 1-2% на фоне того, что стоимость нефти достигла нового 12-месячного максимума.

Ценные бумаги Miner South32 снизились на 2,9% на фоне того, что независимая комиссия по планированию штата Новый Южный Уэльс отклонила продление срока эксплуатации коксующегося угля в регионе Иллаварра.

Южнокорейский рынок акций вырос, поскольку признаки восстановления после пандемии стимулировали иностранные покупки местных акций. Индекс Kospi поднялся на 33,08 пункта до 3120,63 пункта, в первую очередь за счет акций компаний финансового и химического секторов.

Акции Samsung SDI подскочили на 3,8%, LG Chem — на 2,8%, SK Hynix — на 2%, а Samsung Electronics — на 1,2%.

Рынок акций Новой Зеландии продемонстрировал скромный рост в преддверии трехдневных выходных. Контрольный индекс NZX-50 вырос на 61,73 пункта до 13 053,87, отслеживая прирост на мировых рынках.

