FreshForex информирует о росте показателя Non-Farm Employment

Показатель отображает изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Общее число занятых в этом секторе составляет около 80% рабочих, которые производят весь объем валового внутреннего продукта США.

Именно поэтому отчет NFP предлагает лучший обзор экономики, а также значительно влияет на волатильность валютного рынка!

Узнайте, каких результатов можно ожидать, в торговом прогнозе аналитика FreshForex:

Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на рост показателя Non-Farm Employment. В пятницу предпочтительно открывать позиции Buy #SP500, #WTI, #Apple.

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