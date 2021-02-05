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FreshForex информирует о росте показателя Non-Farm Employment
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FreshForex информирует о росте показателя Non-Farm Employment

Показатель отображает изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
​Уважаемые трейдеры! 5 февраля в 16:30 по московскому времени будет опубликован отчёт Non-farm Payrolls за январь.

Показатель отображает изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Общее число занятых в этом секторе составляет около 80% рабочих, которые производят весь объем валового внутреннего продукта США.

Именно поэтому отчет NFP предлагает лучший обзор экономики, а также значительно влияет на волатильность валютного рынка!

Узнайте, каких результатов можно ожидать, в торговом прогнозе аналитика FreshForex:

Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на рост показателя Non-Farm Employment. В пятницу предпочтительно открывать позиции Buy #SP500, #WTI, #Apple.

Источник: FreshForex 

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пятница 05.02.2021 | 10:47
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