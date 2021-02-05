Фондовый рынок: Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили торги на рекордных максимумах

Dow вырос на 332,26 пункта до 31 055,86, Nasdaq подскочил на 167,20 пункта до 13 777,74, а S&P 500 поднялся на 41,57 пункта до 3 871,74.

Ослабление опасений по поводу спекулятивной торговли и оптимистичные новости о доходах крупных компаний помогли рынкам вырасти.

Позитивные настроения были вызваны отчетом Министерства труда, показывающим продолжающееся снижение числа впервые обращающихся за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 30 января.

В последнее время трейдеры оптимистично относятся к большинству экономических данных, рассматривая позитивные данные как положительные для экономики, а негативные — как заставляющие законодателей принять дополнительные меры стимулирования.

Акции авиакомпаний резко выросли в ходе торговой сессии, при этом индекс авиакомпаний NYSE Arca Airline Index взлетел на 3,6% до самого высокого уровня закрытия с февраля прошлого года.

Существенный рост был заметен среди банковских акций, о чем свидетельствует рост индекса KBW Bank на 3,1%.

Акции табачных изделий продемонстрировали значительный подъем, в результате чего индекс NYSE Arca Tobacco Index увеличился на 2,4%.

Бумаги нефтесервисных компаний, компьютерного оборудования и телекоммуникаций выросли, поднявшись вместе с большинством других основных секторов.

Между тем, акции золотых компаний были среди немногих групп, которые смогли противостоять восходящей тенденции, что привело к падению индекса NYSE Arca Gold Bugs Index на 1,9%.

Снижение цен на золото произошло на фоне резкого падения цен на драгоценный металл: золото с поставкой в ​апреле упало на 43,90 доллара до 1 791,20 доллара за унцию.

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