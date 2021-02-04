Финансовый рынок: Минэнерго США опубликовало прогнозы по нефти

Согласно одному сценарию, в будущем нефть ожидает существенный рост. Уже к 2050 году ее стоимость вырастет до 173 долларов за баррель, что гораздо выше исторического рекорда. В базовом варианте стоимость нефти составляет 95 долларов, а согласно другому сценарию, цена может упасть до отметки в 48 долларов.

Еще до пандемии коронавируса ожидался рост цены до отметки в 183 доллара за баррель. Вместе с пандемией резкий спад стоимости обусловлен ужесточением углеродной политики ряда государств, включая США, которые к 2050 году намерены снизить спрос на нефть для борьбы с глобальным потеплением.

Ранее крупнейший производитель нефти ExxonMobil получил годовой убыток впервые за 40 лет. Данная сумма составила 22,4 млрд долларов. В то же время, британская компания BP завершила год с убытком впервые за десять лет.

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