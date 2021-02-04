Курс золота падает: Укрепление доллара влияет на драгметалл

Спотовое золото уменьшилось в цене на 1,2%, достигнув 1 812,09 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США упали на 1,2% до 1 812,65 доллара.

Агентством ADP по расчету заработной платы в США представлен 3 февраля отчет, зафиксировавший гораздо большее восстановление занятости по частному сектору в январе, чем прогнозировалось.

ADP отчиталась о росте занятости населения в частном секторе в январе на 174 тыс. рабочих мест после падения на 78 тыс. мест за декабрь.

Эксперты прогнозировали рост занятости на 49 тыс. рабочих мест по сравнению с сокращением на 123 тыс. мест в декабре.

Особый отчет Института управления поставками фиксирует скачок активности в секторе услуг США по данным за январь.

Агентство ISM отчиталось, что его индекс деловой активности в сфере услуг увеличился до 58,7 в январе с пересчитанных 57,7 в декабре. Это оказалось неожиданным для экспертов, просчеты которых предполагали снижение индекса до 56,8 с прогноза в декабре 57,2.

Между тем, Палата представителей США приняла резолюцию по бюджету путем голосования 218-212 голосов в среду, а голосование в Сенате запланировано на конец этой недели.

После принятия в обеих палатах демократы приступят к разработке законопроекта о согласовании бюджета, который позволит им продвигать закон о стимулировании.

Инвесторы сохраняют надежду после того, как демократы предприняли маневр по передаче президентом США Джо Байденом пакета помощи от COVID-19 стоимостью 1,9 триллиона долларов без поддержки республиканцев.

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