Курс нефти повышается: ОПЕК + продолжает сокращение добычи

Эталонная нефть Brent с апрельским расчетом подорожала на 0,1% до 58,77 долл/барр., а фьючерсы на техасскую нефть марки WTI поднялись в цене на 0,7% до 56,10 доллара.

Как и прогнозировалось, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК +, расширили свою текущую политику в области добычи нефти на заседании 3 февраля.

На фоне неопределенных перспектив мировой экономики рекомендаций по изменению объемов добычи альянса не было.

Министры во главе с Саудовской Аравией и Россией проявили осторожный оптимизм в отношении мировых нефтяных рынков и «подчеркнули важность безотлагательного ускорения перебалансировки рынка».

Нефтяные запасы Соединённых Штатов на прошлой неделе также поддерживали цены, так как запасы нефти в США сократились до 475,7 млн ​​баррелей, т.е. на на 994 тыс. баррелей, что является самым низким уровнем с марта, сообщило в среду Бюро EIA по энергетической информации США.

Запасы бензина выросли на 4,466 млн баррелей и более чем в 4 раза превышают ожидаемый рост, одновременно запасы дистиллятов сократились на 9 тыс. баррелей за неделю, превышая ожидаемое падение почти в 2 раза.

Читайте также: Фондовый рынок: Курс нефти растет стремительными темпами