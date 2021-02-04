Форекс: Торговля энергоресурсами с FxPro

На финансовом рынке все взаимосвязано: не стоит недооценивать силу корреляции между активами разных классов и упускать из виду сообщения, которые касаются рынка сырья.

Заседания организации ОПЕК+, новости вокруг крупнейшей нефтедобывающей компании Saudi Aramco, а также еженедельные данные по запасам «черного золота» в США оказывают влияние не только на энергоресурсы, но и на валютные пары с USD. Таким образом, вы можете изучить совместное влияние подобных событий на различные активы и составить эффективный торговый портфель, разработав под него мощную стратегию.

К слову, каждая из доступных платформ – MetaTrader4, MetaTrader5 и cTrader – оснащена средой под разработку торговых советников.

В основу этих алгоритмов можно заложить комбинацию технических индикаторов, которые будут оптимально работать именно на графиках Brent и WTI. Об этом аналитики компании рассказывают на своих вебинарах. Если вы еще не проходили этот тип обучения от FxPro, зарегистрируйте Личный кабинет на сайте и смотрите записи последнего видео-курса, в котором рассматривается, в том числе, и торговля энергоносителями.

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Таким образом, торговля энергоносителями с FxPro – это отличный способ диверсифицировать свой портфель трейдера и выйти на новый уровень в мастерстве применения аналитики сырьевого рынка.

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