Финансовый рынок: Новые санкции против России и реакция Кремля

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что Кремль привык к политике США по введению санкций и прокомментировал проект закона, внесенный американскими сенаторами по поводу ситуации с Алексеем Навальным, как «санкционные рефлексы».

Песков заявил: «Россия следит за санкционными рефлексами американских законодателей. Мы считаем недопустимыми такие методы двусторонних отношений. Нам еще придется обсуждать этот проект, давайте подождем и увидим, в каком русле они будут осуществляться».

До этого сообщалось, что некоторые сенаторы США внесли проект закона по санкционным ограничениям по отношению к России в связи с делом Навального. Авторство данного законопроекта принадлежит сенатору Марку Рубио от республиканцев и демократам Крису Кунсу, Крису Ван Холлену, Бену Кардину, и Дику Дурбину.

В заметке содержалась информация, что американские сенаторы повторно пытаются провести проект, регламентирующий запуск санкций к чиновникам России, связанных с преступлениями против международного права, в частности преследованиями, попыткой отравления и лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального.

Власти Германии также озвучили свою позицию, предупредив, что после оглашения приговора Навальному введут новые санкции против РФ. По словам представителя Бундестага, Берлин собирается провести консультации по следующим мерам с европейскими странами. Великобритания, Германия США, и США предлагают России незамедлительно вернуть свободу А.Навальному.

Европейский парламент подписал резолюцию 21 января с призывом к государствам Евросоюза огласить санкции по отношению к представителям властей России и запретить прокладку газопровода «Северный поток-2». Голосование прошло с результатом: 581 голос "за", 50 голосов "против" и 44 воздержавшихся.

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