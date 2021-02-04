Фондовый рынок: Европейские акции набирают в цене

Настроения инвесторов оптимистичны на фоне новостей, что бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился помочь сформировать новое итальянское правительство.

Объявление Банком Англии своей денежно-кредитной политики, а также квартальные прогнозы экономики и инфляции будут озвучены Банком Англии сегодня позже.

Ожидается, что центральный банк сохранит свою процентную ставку без изменений около нуля, избегая снижения до отрицательной территории на февральском заседании.

Банк также намерен сохранить объем количественного смягчения на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Объявление должно быть сделано в 15:00 по МСК.

Панъевропейский индекс Stoxx 600 еще укрепил позиции, поднявшись на 0,2% до 408,12 после роста на 0,3% в среду.

Немецкий DAX и французский CAC 40 выросли примерно на 0,4 процента, тогда как британский FTSE 100 был немного выше.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB потеряла 2,5% после того, как в четвертом квартале она стала убыточной.

По словам генерального директора компании, акции британской компании Barratt Developments подскочили на 2,9% после достижения «фантастических результатов в первом полугодии».

Гигант потребительских товаров Unilever показал спад на 4,3 процента после того, как его базовые продажи выросли на 3,5 процента в четвертом квартале в соответствии с прогнозами.

Акции Bayer AG выросли на 5% после того, как немецкая химическая компания объявила об официальном соглашении с адвокатом истцов по плану, рассчитанному для управления и разрешения будущих дел Roundup.

Deutsche Bank фиксирует падение цены своих акций, несмотря на то, что кредитор сообщил о небольшой годовой прибыли в 2020 году, первой с 2014 года, достигнутой благодаря более высоким доходам и сокращению затрат в инвестиционно-банковском подразделении.

Производитель полупроводников Infineon Technologies сохранил свои позиции в динамичной торговле после сообщения о росте выручки и чистой прибыли за первый квартал 2021 финансового года.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в Германии упал до 46,6 в январе по сравнению с 47,1 в декабре, что поясняют длительным спадом в работе над проектами коммерческого строительства.

Во Франции бизнес-менеджеры рассчитывают на значительный рост инвестиционных расходов в 2021 году, согласно опроса статистического бюро Insee.

Менеджеры прогнозируют, что инвестиционные расходы вырастут на 10 процентов в этом году, справившись с предполагаемым снижением на 13 процентов в 2020 году. Менеджеры повысили свой прогноз на 2021 год на 6 пунктов, а на 2020 год - на 1 пункт.

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