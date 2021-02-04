Форекс: Розыгрыш призов от FortFS

Условия розыгрыша:

1. Розыгрыш проводится с 1 по 12 февраля 2021 года включительно.

2. Результаты будут опубликованы 19 февраля 2021 года на официальном сайте FortFS и/или в официальных соцсетях и мессенджерах FortFS.

3. Для участия в розыгрыше в период проведения акции необходимо:

Сделать депозит на сумму 50 USD или более (или эквивалент в других валютах)Закрыть минимум 3 стандартных торговых лота по торговым инструментам типа Forex и Metal.

4. Победители будут определены методом случайной выборки.

5. Призовой фонд розыгрыша сформирован за счет средств организатора из следующих призов:

3 смартфона Samsung Galaxy A51 128GB20 денежных призов номиналом 5 USD каждый.

6. Победитель может получить не более 1 приза.

7. Физический приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой приз не подлежит.

8. Денежный приз начисляется на лицевой счет USD аккаунта FortFS.

9. Призовой фонд, указанный в пункте 5 настоящих условий, в полном объеме разыгрывается между участниками розыгрыша в том случае, если количество участников розыгрыша, выполнивших условия, указанные в пункте 3 настоящих условий, составляет 20 или более человек. В случае, если количество участников розыгрыша составляет 19 человек или менее, призовой фонд не распределяется между участниками.

10. Вывод собственных средств, а также прибыли, полученной в результате торговли (без или с ее помощью), частично или полностью возможен после выполнения условий, указанных в пункте 3 текущих условий розыгрыша (депозит от 50 USD и торговый оборот не менее 3 лотов).

11. После того, как 19.02.2021 будет опубликован список торговых счетов победителей розыгрыша, владельцам данных счетов будет необходимо в течение 72 часов связаться со службой клиентской поддержки FortFS через онлайн-чат или систему тикетов и предоставить свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, полный адрес проживания (куда будет отправлен приз), индекс места проживания.

12. Если победитель по тем или иным причинам не обращается в службу поддержки FortFS в течение обозначенного промежутка времени (72 часа) после объявления списка победителей, то приз не будет доступен к получению для победителя.

13. Призы будут отправлены победителям в течение 60 календарных дней после получения службой поддержки FortFS сообщений от победителей с информацией, указанной в пункте 11 настоящих правил.

14. Факт участия в розыгрыше свидетельствует о согласии Участника в случае его выигрыша: на интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах массовой информации; на использование его изображения (фотоснимков и пр.) организатором в рекламных целях; с тем, что его имя, фамилия могут быть использованы организатором конкурса в рекламных целях без дополнительной оплаты; все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут принадлежать организатору.

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