Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии снизились в ходе торгов

Скачок краткосрочных процентных ставок вызвал опасения, что китайские экономисты могут начать переходить на более жесткую экономическую политику, чтобы обуздать цены на акции и рынки недвижимости.

Китайский рынок акций снизился, поскольку краткосрочные процентные ставки в стране снова выросли, что вызвало опасения по поводу признаков напряженности с ликвидностью в преддверии приближающегося новогоднего праздника по лунному календарю.

Индекс Shanghai Composite упал на 15,45 пункта до 3 501,86, а гонконгский индекс Hang Seng снизился на 193,96 пункта до 29 113,50.

Японский рынок акций закрылся снижением, прервав трехдневную серию побед на фоне потерь ценных бумаг, связанных с производством чипов. Индекс Nikkei упал на 304,55 пункта до 28 341,95, в то время как более широкий индекс Topix закрылся на 0,32% ниже до 1865,12.

Акции Advantest подешевели на 3,9%, Sumco — на 3,8%, а Tokyo Electron — на 2,6%. Акции Sony подскочили на 9,5% после того, как гигант электроники и медиа сообщил о 62% росте своей прибыли в третьем квартале, а также повысил свой годовой прогноз.

Акции Nomura Holdings выросли на 4,1% после сообщения о высокой прибыли. Бумаги транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha выросли на 4,4% после подписания соглашения с Ship Data Center о предоставлении данных о работе флота K Line, установленного с Kawasaki Integrated Maritime Solutions.

Финансовые активы Nippon Yusen прибавили 4,3% после сообщения об увеличении прибыли в третьем квартале и улучшения финансовых прогнозов на весь год.

Австралийский рынок акций снизился под давлением золотодобытчиков и медицинских компаний. Контрольный индекс S & P / ASX 200 упал на 59,10 пункта до 6,765,50, прервав трехдневную серию роста. Более широкий индекс All Ordinaries снизился на 53 пункта до 7 037,90.

Акции компаний здравоохранения, таких как Cochlear и CSL, подешевели на 1-2% под давлением более сильного австралийского доллара. Котировки горнодобывающих компаний в основном выросли, несмотря на падение фьючерсов на китайскую железную руду в преддверии новогодних праздников по лунному календарю.

Бумаги Evolution Mining, Newcrest Mining, Northern Star и Regis Resources опустились 2–3% после того, как спотовые цены на золото снизились в одночасье на фоне роста доходности казначейских облигаций.

Акции поставщика электроэнергии Origin Energy упали на 6,9% после снижения прогнозов по прибыли и прибыли на 2021 финансовый год. Акции AGL Energy упали на 3,6%.

Рынок акций Южной Кореи резко упал на фоне фиксации прибыли после трех дней роста. Контрольный показатель Kospi снизился на 42,13 пункта до 3087,55 пункта, поскольку иностранные и институциональные инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего роста оптимизма по поводу развертывания вакцины.

Продление правительством введенного пандемией запрета на короткие продажи оказало давление на рынки. Акции крупнейшей на рынке компании Samsung Electronics потеряли 2,5%, а SK Hynix — 3,9%.

Рынок акций Новой Зеландии снизился: эталонный индекс NZX-50 упал на 99,07 пункта до 12 992,14, поскольку рост доходности облигаций вызвал опасения, что Резервный банк Новой Зеландии может ужесточить денежно-кредитную политику.

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