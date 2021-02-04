Форекс: Банк Англии сегодня объявит решение по процентным ставкам

По прогнозам центральный банк на февральском заседании сохранит свою процентную ставку без изменений около нуля, избегая снижения до отрицательной территории. Банк также намерен сохранить объем количественного смягчения на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Объявление должно быть сделано в 7.00 утра по восточному времени.

Другие важные экономические отчеты за день следующие:

В 9:45 по МСК Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям публикует результаты опроса потребителей.

В 11:00 по МСК выйдут данные по розничным продажам за декабрь из Венгрии. В ноябре продажи упали на 0,8 процента.

Основные средние показатели удерживают скромную прибыль в середине рабочего дня.

Через полчаса IHS Markit публикует результаты опроса менеджеров по закупкам в строительстве в Германии.

Центральный банк сегодня публикует экономический бюллетень.

В 12:30 по МСК будут опубликованы данные по PMI в строительстве UK IHS Markit / CIPS. В январе индекс составляет 52,9 против 54,6 в декабре.

В 13:00 по МСК Евростат должен опубликовать данные по розничным продажам в еврозоне за декабрь. По прогнозам, продажи вырастут на 1,6% в месячном исчислении, преодолев падение на 6,1% в ноябре.

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