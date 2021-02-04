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Форекс: В Австралии стремительно растет индекс делового доверия
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Форекс: В Австралии стремительно растет индекс делового доверия

Индекс делового доверия вырос на 22 пункта
​Деловое доверие в Австралии резко выросло в четвертом квартале, что свидетельствует о сильном восстановлении активности в начале 2020 года после снижения из-за пандемии коронавируса, показали результаты опроса NAB в четверг.

Индекс делового доверия вырос на 22 пункта до +14 с минус 8 в третьем квартале. Уверенность стала положительной во всех отраслях, включая розничную торговлю.

В то же время индекс условий ведения бизнеса в четвертом квартале вырос на 14 пунктов до 9.

Улучшение условий ведения бизнеса было обусловлено улучшением всех трех подкомпонентов, при этом торговые условия и прибыльность были значительно выше среднего. Индекс занятости остался отрицательным, несмотря на значительный прирост.

Опережающие индикаторы улучшились в четвертом квартале. Ожидаемые условия ведения бизнеса в прогнозе на 3 и 12 месяцев выросли и предполагают дальнейший рост активности в следующем году.

"Наши опросы бизнеса показывают, что, несмотря на беспрецедентные масштабы и скорость падения активности во втором квартале и некоторые продолжающиеся небольшие остановки, экономика продолжает уверенно восстанавливаться", — сказал главный экономист группы NAB Алан Остер.

"Кроме того, загрузка производственных мощностей предполагает, что уровень активности может быть восстановлен намного быстрее, чем ожидалось", — добавил Остер.

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четверг 04.02.2021 | 08:50
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