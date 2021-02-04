Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Основные индексы завершили торговую сессию разнонаправленно. Индекс Nasdaq снизился на 2,23 пункта до 13 610,54, Dow поднялся на 36,12 пункта до 30 723,60, а S&P 500 вырос на 3,86 пункта до 3 830,17.

Акции Alphabet выросли на 7,3% после того, как технический гигант сообщил о результатах за четвертый квартал, которые превысили оценки аналитиков как по прибыли, так и по чистой прибыли.

С другой стороны, бумаги гиганта онлайн-торговли Amazon снизились в течение сессии, несмотря на то, что результаты четвертого квартала оказались лучше ожиданий.

Amazon объявила, что гендиректор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя в третьем квартале 2021 года, а глава Amazon Web Services Энди Ясси станет у руля компании.

Заметное снижение акций Amgen оказало давление на Dow после того, как биотехнологическая компания сообщила о результатах за четвертый квартал, которые превзошли прогнозы, но предоставили неутешительные прогнозы.

Неудовлетворительная динамика более широких рынков наступила после публикации некоторых оптимистичных экономических данных, которые вызвали опасения, что законодатели почувствуют меньшее давление для предоставления дополнительных стимулов.

Перед началом торгов обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал отчет, свидетельствующий о более сильном, чем ожидалось, восстановлении занятости в частном секторе в январе.

Акции энергетических компаний резко выросли за день, поскольку стоимость "черного золота" поднялась до рекордного уровня за более чем год.

Индекс Philadelphia Oil Service Index и индекс NYSE Arca Oil, отражающий сильные стороны сектора, выросли на 4,8% и 4,3% соответственно.

Существенный рост был заметен среди акций авиакомпаний: индекс NYSE Arca Airline Index взлетел за день на 3,2%.

Акции природного газа, банковского сектора и компьютерного оборудования подорожали, в то время как снижение акций полупроводников привело к падению индекса Philadelphia Semiconductor Index на 2,1%.

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