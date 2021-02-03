Форекс: ФИНАМ вошел в топы рейтингов Мосбиржи по итогам 2020 года

В декабре количество активных клиентов брокера составило 28 290, что на 45,3% превышает значение показателя по итогам 2019 года и более чем в полтора раза превышает результат ближайшего конкурента.

Также "ФИНАМ" завершил 2020 год в топ-3 ведущих операторов таких рейтингов срочного рынка, как лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему клиентских операций, лидеры биржевого рынка срочных контрактов и др.

На фондовом рынке "ФИНАМ" вошел в пятерку крупнейших брокеров по количеству активных клиентов - их количество возросло на 37,5% до 40 тысяч. Также брокер вошел в тройку лидеров по объему клиентских операций на индивидуальных инвестиционных счетах (уступив только крупнейшим госбанкам): показатель составил 25,1 млрд руб., увеличившись за год на 94,6%.

На валютном рынке по итогам 2020 года "ФИНАМ" входил в топ-5 ведущих профучастников по количеству активных клиентов и занимал 6 место по количеству зарегистрированных клиентов.

Источник: Finam

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