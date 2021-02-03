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Форекс: ФИНАМ вошел в топы рейтингов Мосбиржи по итогам 2020 года
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Форекс: ФИНАМ вошел в топы рейтингов Мосбиржи по итогам 2020 года

На валютном рынке по итогам 2020 года
​Московская биржа подвела итоги деятельности операторов торгов на рынках в декабре 2020 года. "ФИНАМ" окончательно закрепился в рейтинге лидеров рынка фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов, став безоговорочным лидером данного рейтинга по итогам года. 

В декабре количество активных клиентов брокера составило 28 290, что на 45,3% превышает значение показателя по итогам 2019 года и более чем в полтора раза превышает результат ближайшего конкурента.

Также "ФИНАМ" завершил 2020 год в топ-3 ведущих операторов таких рейтингов срочного рынка, как лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему клиентских операций, лидеры биржевого рынка срочных контрактов и др.

На фондовом рынке "ФИНАМ" вошел в пятерку крупнейших брокеров по количеству активных клиентов - их количество возросло на 37,5% до 40 тысяч. Также брокер вошел в тройку лидеров по объему клиентских операций на индивидуальных инвестиционных счетах (уступив только крупнейшим госбанкам): показатель составил 25,1 млрд руб., увеличившись за год на 94,6%. 

На валютном рынке по итогам 2020 года "ФИНАМ" входил в топ-5 ведущих профучастников по количеству активных клиентов и занимал 6 место по количеству зарегистрированных клиентов.

Источник: Finam



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среда 03.02.2021 | 15:16
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