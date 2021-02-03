Курс евро снизился относительно мировых валют

Окончательные результаты опроса, проведенного IHS Markit, показали, что окончательный сводный индекс производства в еврозоне упал до 47,8 в январе с 49,1 в предыдущем месяце, но оказался выше краткого показателя 47,5.

Сфера услуг снова сдерживала экономику еврозоны, активность в которой сокращается пятый месяц подряд.

Индекс менеджеров по закупкам находится на уровне 45,4 и снизился с декабрьских 46,4, но превысил отметку ожиданий в 45,0.

В Германии сводный индекс упал до семимесячного минимума 50,8, как первоначально предполагалось, с 52,0 в декабре.

Сектор услуг сократился четвертый месяц подряд в январе. Индекс PMI упал до 46,7 с 47,0 в декабре. Предварительное значение было 46,8.

Евро упал до более чем 2-месячного минимума 1.2010 по отношению к доллару и 6-дневного минимума 126,23 относительно иены по сравнению со значениями закрытия вторника 1,2043 и 126,40, соответственно. Евро, вероятно, нацелится на поддержку в районе 1,18 против доллара США и 123,5 против иены.

Отступив от предыдущих максимумов 1,0819 против франка и 0,8823 против фунта, единая валюта откатилась до 1,0803 и 0,8802 соответственно. Ожидается, что евро найдет поддержку в районе 1,065 против франка и 0,86 против фунта.

Евро упал до 1,5776 по отношению к австралийскому доллару со вчерашнего закрытия на 1,5831. Если евро продолжит снижение, 1,54, вероятно, станет его следующим уровнем поддержки.

Валюта ЕС осталась стабильной по отношению к киви после падения до 1,6673 на азиатской сессии, что было самым низким уровнем с января 2020 года. На вчерашнем закрытии пара стоила 1,6742.

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