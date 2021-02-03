Фондовый рынок: Курс золота падает

Спотовая цена золота опустилась на 0,2% до 1834,81 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 0,2% до 1 836,15.

Ралли, вызванное социальными сетями, которое началось на прошлой неделе, похоже, исчерпало себя после того, как серебро упало более чем на 8% на предыдущей сессии вслед за повышением требований маржи Чикагской товарной биржей, что было направлено на снижение волатильности рынка.

Министр финансов США Джанет Йеллен вызвала финансовые регулирующие организации, чтобы обсудить недавнюю волатильность рынка.

Акции дорожают на фоне оптимизма в отношении того, что увеличение государственных расходов во всем мире и согласованные усилия по ускорению внедрения вакцины будут стимулировать мировой рост.

Вакцинация во многих странах набирает обороты, Россия объявила что сможет вакцинировать в этом году 700 миллионов людей противоковидным препаратом "Спутник V".

Мексика планирует импортировать около 870 000 доз вакцины AstraZeneca против Covid-19 из Индии в феврале. Координатор Covid в Белом доме Джефф Зиентс сказал, что 6500 аптек получат 1 миллион доз, начиная со следующей недели.

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