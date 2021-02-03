Фондовый рынок: Курс нефти растет на фоне снижения запасов в США

Неожиданное снижение запасов нефти и бензина в Соединенных Штатах вселило надежды на восстановление спроса.

Нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на 0,4%до 58,02 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,8% до 55,1 доллара за баррель.

Согласно данным API хранилища коммерческой нефти в Соединенных Штатах опустели на 4,3 млн баррелей за неделю. Эксперты ожидали увеличение запасов нефти на 446 тыс. баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов также упали, что увеличивает надежды инвесторов на восстановление спроса на энергоносители.

Нефтяной картель ОПЕК и связанные с ним производители, включая Россию, прогнозируют, что в 2021 году рынок будет испытывать дефицит.

Инвесторы ожидают запланированного на сегодня заседания Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) ОПЕК и публикации отчета EIA о запасах сырой нефти для дальнейшего руководства.

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