Финансовый рынок: Фондовые индексы государств АТР преимущественно выросли

Рынки акций Китая снизились, так как Народный банк Китая отводил часть средств из финансовой системы, а проведенный опрос показал, что в январе активность в секторе услуг Китая росла самыми медленными темпами за девять месяцев.

Индекс Shanghai Composite опустился на 16,38 пункта до 3 517,31, в то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 58,76 пункта до 29 307,46.

Японский рынок акций закрылся ростом, несмотря на то, что правительство продлило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Токио и девяти других районах страны до 7 марта.

Поскольку отечественные компании и глобальные ИТ-компании сообщают о высоких доходах, инвесторы не обращают внимания на данные, показывающие, что в январе сектор услуг в Японии сокращался самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

Индекс Nikkei вырос на 284,33 пункта до 28 646,50, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 1,30% до 1 871,09.

Акции Mitsubishi Motor выросли на 11,3% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на год. Точно так же акции Panasonic подскочили на 3,8% после повышения прогнозов прибыли на текущий год до марта.

Австралийский рынок ценных бумаг закрылся уверенным ростом, при этом финансовые показатели опередили оптимистичные экономические перспективы РБА.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 62 пункта до 6 824,60, а более широкий индекс All Ordinaries вырос на 0,90% до 7 090,90.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на 1-2%, поскольку цены на железную руду снизились с недавних максимумов из-за слабого спроса в Китае перед новогодними праздниками по лунному календарю.

Бумаги Santos, Origin Energy, Beach Energy и Oil Search прибавили 1-2% после того, как цены на нефть достигли максимума за год из-за сокращения поставок.

Рынок акций Южной Кореи растет третью сессию подряд, поскольку иностранные инвесторы продолжают покупать активы в ожидании быстрого восстановления экономики в Азии и во всем мире.

Индекс Kospi подскочил на 32,87 пункта до 3 129,68 пункта после повышения более чем на 4% за последние две сессии.

Акции Hyundai Motor подорожали на 2,1%, а бумаги ее дочерней компании Kia Motors выросли на 9,7% на сообщениях о том, что Kia, возможно, увидела некоторый прогресс в переговорах с Apple Inc. о потенциальном партнерстве в разработке электромобилей. Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis поднялись на 3,9%.

Рынок акции Новой Зеландии продемонстрировал скромный рост после того, как статистическое агентство предоставило данные о занятости за четвертый квартал, показывающие, что уровень безработицы в четвертом квартале этого островного государства неожиданно снизился в четвертом квартале. Контрольный индекс NZX-50 вырос на 46,71 пункта до 13 091,21 пункта.

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