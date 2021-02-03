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Форекс: NPBFX проводит вебинар по внутридневной торговле
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Форекс: NPBFX проводит вебинар по внутридневной торговле

Научиться видеть сигналы на открытие/закрытие сделок вы можете на обучающем тематическом вебинаре
​Прибыль каждый день? Почему бы и нет. Цены на активы находятся в постоянном движении, поэтому внутри дня немало временных интервалов, которые могут принести вашему торговому счету ощутимый прирост. Трейдеры с разными торговыми стратегиями не упускают эту возможность и многократно увеличивают свою прибыль, заключая краткосрочные сделки в течение дня. 

Преуспеть в дейтрейдинге поможет грамотный анализ рынка и обоснованный выбор временного таймфрейма. Научиться видеть сигналы на открытие/закрытие сделок вы можете на обучающем тематическом вебинаре «Графический анализ внутри дня: ценовые уровни, модели и фигуры». Семинар организован брокером NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor.

Спикером проекта выступит Емченко В.А. - руководитель учебного центра FX-Instructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:

  • Почему теория Чарльза Доу работает до сих пор?
  • Как правильно выбирать временной интервал для графического анализа цены?
  • Значимые и не очень важные ценовые уровни. Как отсеять «зерна от плевел»?
  • Фигуры продолжения и разворота в контексте времени их формирования.
  • Сигналы на вход и выход из сделки, набор правил для построения торгового плана для скальпинга.
Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 4 февраля 2021 г. 
  • Время проведения: 20:00 МСК.
  • Стоимость участия: бесплатно.
Источник: NPBFX



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среда 03.02.2021 | 10:37
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