Форекс: NPBFX проводит вебинар по внутридневной торговле

Преуспеть в дейтрейдинге поможет грамотный анализ рынка и обоснованный выбор временного таймфрейма. Научиться видеть сигналы на открытие/закрытие сделок вы можете на обучающем тематическом вебинаре «Графический анализ внутри дня: ценовые уровни, модели и фигуры». Семинар организован брокером NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor.

Спикером проекта выступит Емченко В.А. - руководитель учебного центра FX-Instructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:

Почему теория Чарльза Доу работает до сих пор?

Как правильно выбирать временной интервал для графического анализа цены?

Значимые и не очень важные ценовые уровни. Как отсеять «зерна от плевел»?

Фигуры продолжения и разворота в контексте времени их формирования.

Сигналы на вход и выход из сделки, набор правил для построения торгового плана для скальпинга.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 4 февраля 2021 г.

Время проведения: 20:00 МСК.

Стоимость участия: бесплатно.

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