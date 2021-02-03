Форекс: NPBFX проводит вебинар по внутридневной торговле

Преуспеть в дейтрейдинге поможет грамотный анализ рынка и обоснованный выбор временного таймфрейма. Научиться видеть сигналы на открытие/закрытие сделок вы можете на обучающем тематическом вебинаре «Графический анализ внутри дня: ценовые уровни, модели и фигуры». Семинар организован брокером NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor.
Спикером проекта выступит Емченко В.А. - руководитель учебного центра FX-Instructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».
Вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:
- Почему теория Чарльза Доу работает до сих пор?
- Как правильно выбирать временной интервал для графического анализа цены?
- Значимые и не очень важные ценовые уровни. Как отсеять «зерна от плевел»?
- Фигуры продолжения и разворота в контексте времени их формирования.
- Сигналы на вход и выход из сделки, набор правил для построения торгового плана для скальпинга.
- Дата проведения: 4 февраля 2021 г.
- Время проведения: 20:00 МСК.
- Стоимость участия: бесплатно.
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