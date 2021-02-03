Финансовый рынок: Американские фондовые индексы завершили торги ростом котировок

Все основные индексы завершили день на положительной территории. Dow вырос на 475,57 пункта до 30 687,48, Nasdaq подскочил на 209,38 пункта до 13 612,78, а S&P 500 поднялся на 52,45 пункта до 3 826,31.

Акции компании GameStop, которую считают образцом так называемого "восстания розничных инвесторов", упали на 60% после снижения более чем на 30% в понедельник.

Акции AMC Entertainment подешевели на 41,2% после того, как сеть кинотеатров завершила предыдущую сессию скромным повышением.

Фондовые рынки выиграли от положительной реакции на последние новости о прибылях и убытках: Бумаги Exxon Mobil заметно выросли после сообщения о более высокой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал.

Акции гиганта по доставке UPS продемонстрировали уверенный рост после опубликования финансовых результатов за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков по прибыли.

Трейдеры сохраняют оптимизм в отношении дополнительных финансовых стимулов после того, как президент Джо Байден встретился с группой представителей сенаторов-республиканцев, которые предложили альтернативный вариант по плану помощи в размере 1,9 триллиона долларов.

Сенатор Сьюзан Коллинз от штата Мэн назвала встречу "очень продуктивной" и заявила, что стороны планируют продолжить переговоры.

Акции банковского сектора выросли на фоне ослабления опасений по поводу ажиотажа в розничной торговле: индекс KBW Bank вырос на 2,7%.

Значительный рост финансовых активов был заметен среди транспортных компаний, о чем свидетельствует рост транспортного индекса Dow Jones на 2,2%.

Акции брокерских компаний показали хорошие результаты, в ходе чего индекс брокеров / дилеров NYSE Arca вырос на 1,9%.

Акции химической, полупроводниковой и компьютерной техники также продемонстрировали уверенный рост.

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