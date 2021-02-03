Форекс: Количество безработных в Новой Зеландии снизилось

Это оказалось ниже ожиданий на 5,6% по сравнению с 5,3% за три месяца до этого.

Изменение занятости показало рост на 0,6% после падения на 0,8% в предыдущие три месяца.

Уровень участия составил 70,2% — в соответствии с ожиданиями и вырос с 70,1% в третьем квартале.

У мужчин уровень безработицы составил 4,5%, по сравнению с 4,8% в прошлом квартале. Для женщин уровень безработицы составил 5,4% по сравнению с 5,8%.

Сезонно скорректированное число безработных упало до 141 000 с сентября 2020 года.

В период до декабря 2020 года число безработных увеличилось на 25000 человек.

Уровень недоиспользования с учетом сезонных колебаний в декабре 2020 года снизился до 11,9% по сравнению с 13,2% в сентябре 2020 года. Для мужчин показатель недоиспользования снизился до 9,7% с 10,5 %, а для женщин показатель недоиспользования упал до 14,3% с 16,1%.

В декабре 2020 года число недоиспользованных людей снизилось до 352000.

Уровень занятости с учетом сезонных колебаний в декабре 2020 года вырос до 66,8% по сравнению с 66,4% в предыдущем квартале. Уровень занятости среди мужчин вырос до 72,1% по сравнению с 71,8% в прошлом квартале. Уровень занятости женщин вырос до 61,7% по сравнению с 61,2% в прошлом квартале.

В декабре 2020 года число занятых выросло на 17000 до 2734000 человек.

В период до декабря 2020 года количество занятых выросло на 19000.

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