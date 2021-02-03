Форекс: В январе PMI в сфере услуг Японии снизился

Это превзошло ожидания экономистов в 45,7 пункта и меньше, чем 47,7 в декабре — так что он продвинулся ниже линии подъема или спада в 50, которая отделяет рост от сокращения.

Это продлило текущую последовательность сокращения до 12 месяцев, при этом январское сокращение было рекордным с мая.

Представители группы подчеркнули, что возобновление вспышек пандемии коронавируса и введение чрезвычайного положения, позволяющего ввести новые карантинные ограничения, призванные сдерживать распространение инфекций, вызвали сокращение объема новой работы. Более того, международный спрос на японские услуги снизился еще больше.

В январе деловые ожидания на следующие 12 месяцев остались положительными. Фирмы связывали уверенность с надеждами на прекращение пандемии Covid-19.

Исследование также показало, что сводный индекс в декабре упал до 47,1 с 48,5 в ноябре.

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