Финансовый рынок: Росстат оценил уровень падения российской экономики

Спад стал максимальным начиная с 2009 года. Тогда на фоне мирового кризиса спад составил 7,8%. В то же время, Росстат отмечает, что оценка является предварительной и в дальнейшем может быть уточнена. В середине минувшего года Минэкономразвития прогнозировало спад ВВП примерно на 3,9%, в то время как многие аналитики сходились на отметке в 3,7%.

Основным причинами падения российской экономики Росстат называет пандемия коронавируса и мерами, введенными для борьбы с его распространением. Больше всего пострадали те отрасли, которые связаны с обслуживанием населения, организацией культурных мероприятий, а также профессиональный спорт.

В 2020 году домохозяйства снизили свои расходы на 8,6%. В целом, уровень потребления снизился примерно на 5,2%, несмотря на рост расходов государственных органов.

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