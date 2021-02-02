МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
FreshForex продолжает страховать от стоп-аута
logo

FreshForex продолжает страховать от стоп-аута

FreshForex компенсирует 50% застрахованных средств на счете.
​Компания FreshForex продлила до 15 февраля 2021 года действие акции «Страховка от стоп-аута», а это значит, что все желающие могут застраховать сделки от стоп-аута. Участвуя в акции, FreshForex компенсирует 50% застрахованных средств на счете. Таким образом, вы получаете возможность продолжать торговлю. 

Если вас заинтересовало данное предложение, то:

  • Откройте счет и подтвердите личные данные.
  • Подключите акцию «Страховка от стоп-аута».
  • Пополните счет Classic MT4 или Market Pro MT4, не подключенных к другим акциям, минимум на 500 долларов.
После вы сможете заключать сделки, а в случае наступления стоп-аута получать выплату на торговый счет в графу «Кредит».Полученные средства можно использовать в торговле, но только выводить их нельзя. Кстати, в рамках акции, трейдер может получить до 2500 долларов на счет.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что FreshForex может:

  • не начислять страховую выплату и отключить клиента от акции, в случае выявления факта мошенничества;
  • пересмотреть условия и срок действия акции «Страховка от стоп-аута».

Источник: FreshForex 



Читайте также: AMarkets: В Год Быка — с прибыльными сделками!

вторник 02.02.2021 | 16:01
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok