FreshForex продолжает страховать от стоп-аута

Если вас заинтересовало данное предложение, то:
- Откройте счет и подтвердите личные данные.
- Подключите акцию «Страховка от стоп-аута».
- Пополните счет Classic MT4 или Market Pro MT4, не подключенных к другим акциям, минимум на 500 долларов.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что FreshForex может:
- не начислять страховую выплату и отключить клиента от акции, в случае выявления факта мошенничества;
- пересмотреть условия и срок действия акции «Страховка от стоп-аута».
Источник: FreshForex
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