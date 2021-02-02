FreshForex продолжает страховать от стоп-аута

Если вас заинтересовало данное предложение, то:

Откройте счет и подтвердите личные данные.

Подключите акцию «Страховка от стоп-аута».

Пополните счет Classic MT4 или Market Pro MT4, не подключенных к другим акциям, минимум на 500 долларов.

После вы сможете заключать сделки, а в случае наступления стоп-аута получать выплату на торговый счет в графу «Кредит».Полученные средства можно использовать в торговле, но только выводить их нельзя. Кстати, в рамках акции, трейдер может получить до 2500 долларов на счет.

Также хотим обратить ваше внимание на то, что FreshForex может:

не начислять страховую выплату и отключить клиента от акции, в случае выявления факта мошенничества;

пересмотреть условия и срок действия акции «Страховка от стоп-аута».

Источник: FreshForex

Читайте также: AMarkets: В Год Быка — с прибыльными сделками!