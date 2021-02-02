Форекс: ВВП еврозоны в IV квартале снизился 0,7%

Валовой внутренний продукт упал на 0,7%, в отличие от роста на 12,4% в третьем квартале. Однако темпы сокращения оказались ниже прогнозов экономистов в минус 1%.

В годовом исчислении экономика сократилась на 5,1%, что больше, чем снижение на 4,3% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали данный показатель на уровне минус 5,4%.

Согласно данным, за весь 2020 год ВВП зоны евро снизился на 6,8%.

По словам Джек Аллен-Рейнольдс, экономиста Capital Economics, в условиях, когда для контроля вируса по-прежнему необходимы строгие меры сдерживания, а программы вакцинации продвигаются медленно, активность в регионе будет оставаться очень низкой в течение некоторого времени.

В прошлом месяце Международный валютный фонд понизил прогноз роста еврозоны на 2021 год до 4,2% с 5,2%. Прогнозируется, что в 2022 году единая европейская экономика вырастет на 3,6%.

ВВП Евросоюза упал на 0,5% в четвертом квартале и на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среди стран-членов ЕС, Австрия сообщила о наибольшем спаде на 4,3%, за которым последовало падение на 2% в Италии и на 1,3% во Франции.

Экономика Германии выросла на 0,1%, а Испании — на 0,4%.

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