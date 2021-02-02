Форекс: В декабре розничные продажи в Гонконге продолжают падать

Объем декабрьской розничной торговли снизился на 14,0% в годовом выражении после падения на 4,7% в ноябре.

В декабре стоимость розничных продаж снизилась на 13,2% в годовом выражении после снижения на 4,1% в предыдущем месяце.

Стоимость ювелирных изделий, часов и ценных подарков снизилась в декабре на 40,8% в годовом выражении. Продажи одежды, обуви и сопутствующих товаров упали на 29,2%, а других потребительских товаров — на 17,9%.

Цены на продукты питания, алкогольные напитки, табак и топливо упали на 14,3% и 9,9% соответственно.

За период с января по декабрь розничные продажи в Гонконге снизились на 24,3%.

Представитель правительства заявил, что в связи с остановкой международного туризма и продолжающейся местной эпидемией коронавируса бизнес-среда розничной торговли в ближайшем будущем будет оставаться сложной.

"Таким образом, для сообщества в целом будет иметь решающее значение борьба с вирусом и как можно скорее взять эпидемию под контроль, чтобы способствовать возрождению розничного бизнеса в частности и экономики в целом", — заявил представитель.

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