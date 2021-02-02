Курс золота: Цена драгоценного металла снижается

Спотовая цена на золото упала на 0,7% до 1847,05 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 0,8% до 1848,70 доллара.

Вакцинация против коронавируса набирает обороты во всем мире, и миллионы людей уже получили свои дозы.

Канцлер Ангела Меркель заявила в понедельник, что население в Германии должно быть иммунизировано к концу сентября 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество заболевших Covid-19 в мире падает, но призвала страны продолжать меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

В понедельник Индия снизила импортные пошлины на золото и серебро, что стало неожиданным шагом, который, по словам представителей отрасли, может сократить контрабанду драгоценного металла.

Представляя бюджет страны на 2021-22 годы, министр финансов Нирмала Ситхараман снизил импортные пошлины на золото и серебро с 12,5% до 7,5%.

Индия, второй по величине потребитель золота в мире, импортирует большую часть необходимого ей золота и серебра.

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